Virtuose à 11 ans sans avoir appris le piano

À l’entendre jouer, on imagine les années d’apprentissage. Mais rien de tout cela. Jude, enfant autiste, joue du piano depuis un an. Son talent est découvert accidentellement, son père le trouvant par hasard à la cave en train de jouer sur un vieux clavier. Depuis, il le filme partout, dans sa paroisse, à la journée des Anciens combattants ou dans les mariages. Ses vidéos ont fait le tour des États-Unis, et l’ont propulsé sur les chaînes nationales. Cette histoire a ému l’Amérique, et particulièrement Bill Magnusson, accordeur de pianos. Il y a quelques semaines, il offre à Jude, qu’il ne connaissait pas, un instrument d’une valeur de 14 000 euros. Depuis, il est presque impossible de l’en séparer. TF1 | Reportage D. Pierreschi