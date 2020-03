Virus : les Français balancent entre inquiétude et sang-froid

À Bessières (Haute-Garonne), petite commune rurale près de Toulouse, la messe du dimanche a bien eu lieu et le traditionnel marché de lundi a été maintenu. Bien qu'aucun cas de coronavirus n'ait été détecté, l'inquiétude chez les habitants grandit de jour en jour. Dans les commerces, les gens ne se serrent plus la main. En quelques jours, la pharmacie a écoulé son stock de masques de protection et de gels désinfectants.