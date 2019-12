Visite au cœur du "musée magique" de Patrick Marbach

Le musée de Patrick Marbach est très animé. Une fois à l'intérieur, on a l'impression d'être à une fête foraine. C'est bruyant, le décor est coloré et il y a beaucoup de musique. On y découvre un véritable petit monde magique. Des machines à sous en tout genre aux flippers d'époque, en passant par des automates de toutes sortes, il y a de quoi faire rêver les passionnés de mécanique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.