En visite au CHU de Rouen, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la grève à la SNCF

Emmanuel Macron s'est rendu au CHU de Rouen ce jeudi 5 avril pour visiter le service de détection précoce des enfants autistes. A son arrivée, des centaines de manifestants protestant contre la réforme de la SNCF l'ont accueilli à l'extérieur du centre. Et pour la première fois depuis le début de la grève, le chef de l'Etat a évoqué brièvement ce sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.