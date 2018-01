Visite d'Emmanuel Macron dans le Puy-de-Dôme

Ce 25 janvier 2018, dans l'après-midi, Emmanuel Macron s'est rendu dans le Puy-de-Dôme pour rencontrer des agriculteurs et leur présenter ses vœux. Il a aussi rendu visite à l'entreprise Michelin, qui est un des fleurons de l'industrie française et dont le siège est à Clermont-Ferrand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.