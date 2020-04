Visite dans les Ephad : création de parloirs dans les établissements

L'annonce du rétablissement des visites dans les Ephad a surpris les établissements concernés. À Grenade (Haute-Garonne), les responsables techniques se préparent à la création d'un nouvel espace d'accueil pour les familles. En attendant, les visites auront lieu à travers une porte-fenêtre où les résidents resteront à l'intérieur, et les visiteurs à l'extérieur, et ce, durant seulement 30 minutes. Le but serait de minimiser les risques.