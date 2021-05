Visite de l'exceptionnel chantier naval de Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes

La Rade de Villefranche-sur-Mer abrite un chantier naval d'exception dédié à la voile de tradition. Derrière des palissades, sous des voûtes en pierre où l'on fabriquait déjà des galères au XVIIIe siècle, on restaure des bateaux. Aujourd'hui, on y fabrique toujours toutes sortes de pièces de charpenterie de marine en bois, comme un mât en pin d'Orégon de 26 mètres de long. Ce travail est le fruit de l'expérience. C'est aussi le travail de toute une vie pour Gilbert Pasqui. L'histoire naît d'une passion sur le port de Nice, quand Gilbert Pasqui était enfant aux côtés de son père charpentier de marine lui aussi. Son rêve de gosse est devenu réalité. Son savoir-faire est reconnu dans le monde entier. Des pièces à réparer arrivent de tout le pays. C'est le cas d'un espar usé par le frottement des drisses. Règles, crayons, rabots... presque tout est fait à la main sans l'aide de machine, avec de vieux outils et l'œil du charpentier. Gilbert a fait les comptes, depuis 1994, 87 bateaux sont passés par son chantier. A 72 ans, Gilbert passe doucement la main en prenant le temps de transmettre son savoir-faire.