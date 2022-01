Visite d'Emmanuel Macron dans la vallée de La Roya : où en est la reconstruction ?

Ce lac, c'est le symbole de la renaissance de Breil-sur-Roya. Quinze mois après la tempête Alex qui en avait fait un champ de pierres, il a été remis en eau. La mairie avait été dévastée. Les bureaux remis à neuf viennent d'être inaugurés. Ici, il y a encore peu de monde. Certains sont partis, les autres essaient de redonner vie à leur village. "Après la tempête Alex, il n'y avait plus de commerce et on a décidé de monter un petit traiteur", lance un habitant. S'accrocher et avancer, c'est ce que fait cet artisan. Pour son travail, il doit faire quotidiennement la navette entre Breil-sur-Roya et Tende. Le trajet prend maintenant 45 minutes au lieu de 20 avant la tempête. Mais pendant de longs mois, cette route avait été coupée. À Tende, de nombreux habitants sont encore dans l'expectative. Ce garagiste n'est toujours pas fixé sur le sort de son entreprise. L'Etat a déjà investi 572 millions d'euros, mais tout n'est pas réglé. Pour sauver l'économie de la Roya, reste à rétablir l'accès au hameau de Casterino et à l'Italie toute proche. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard