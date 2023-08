Visite des fabriques à souvenirs

Le bruit et l’odeur de crêpes mettent tout le monde d’accord. Les crêpes dentelle ouvrent l’appétit des vacanciers venus de loin. Dans une biscotterie, Gwenola Le Gall, crêpière, produit jusqu’à 700 crêpes dentelle par jour. Cette douceur a été créée à Quimper (Finistère) il y a plus d’un siècle par une crêpière. Gwenola aime beaucoup raconter cette histoire aux visiteurs. "Elles sont nées avec madame Cornic. Et en fait, elle avait oublié sa crêpe sur la billig… Et elle n’a pas voulu jeter la pâte. Donc, elle l’a enroulé. Et elle a vu que ça faisait un petit biscuit croquant. Donc ensuite, elle a modifié sa recette, et sont nées les crêpes dentelle". La petite entreprise artisanale ouvre aussi les portes de son atelier. Des visites sont organisées sur demande pour découvrir la confection d’un gâteau au beurre appelé Kouign. On peut aussi visiter une entreprise de faïencerie qui est âgée de 333 ans. Les salariés modèlent l’argile à leur guise pour en faire tout type d’objet. Les souvenirs que l’on peut y acheter rappelleront les séjours en Bretagne. TF1 | Reportage M. Pirckher, B. Ghorchi