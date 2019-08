Visite des marais de Saint-Omer à bord des bateaux traditionnels à fond plat

Les barques à fond plat servent à transporter les touristes pour la visite des marais de l'Audomarois à Saint-Omer. Elles sont aussi utilisées par les maraîchers de la région pour transporter des légumes. Avec le succès qu'ils rencontrent, ces bateaux sont à nouveau fabriqués et ce, de façon traditionnelle. Vincent Colin, un "faiseur de bateaux" est le dernier fabricant traditionnel de ces bacôves mais il essaie de transmettre ses connaissances et son savoir-faire à la jeune génération. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.