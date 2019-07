Visite du château de Versailles : un véritable voyage dans le temps pour les jeunes franciliens

Plus de 2 000 enfants venant de centres de loisirs d'Île-de-France ont été invités à passer une journée extraordinaire au Palais de Louis XIV. Des conteuses et des comédiens ont été spécialement appelés pour l'occasion pour leur servir de guide et leur faire découvrir l'histoire. Ce voyage au Moyen-Âge a impressionné et émerveillé tous ces jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.