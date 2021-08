Visite guidée dans l'ancienne ville coloniale de Paraty au Brésil

C'est une cité coloniale tournée vers l'océan Atlantique et vers le monde. Paraty est une porte d'entrée vers le Brésil et son histoire. José Claudio de Araújo, ancien maire de la ville, nous amène en 1667, à sa fondation par les marchands d'or portugais et français. Les façades riches et intactes témoignent de l'époque où tout l'or du Brésil transite par Paraty, avant que Rio de Janeiro ne lui vole la vedette. Chercher les traces du passage des voyageurs derrière les façades et sur la plage, c'est la mission que s'est donnée Aurélia Cerulei, artiste française. Elle collecte des vestiges tombés des navires venus du bout du monde. Dans son atelier, elle a des céramiques par centaines, certaines datent du XIX e siècle. Elle les assemble minutieusement comme une archéologue un peu fantaisiste. Le charme désuet de Paraty attire toujours les touristes, 200 ans après le départ des colons. Yara et Richard, franco-américains, ont décidé de prendre leur retraite ici. Yara prend des cours de cuisine et cherche dans l'assiette les liens métissés entre les colons et les Indiens.