Visite insolite : La Poste, une histoire timbrée

Il était une fois, au XVe siècle, un nouveau métier, celui de Postillon. Il transportait le courrier, mais uniquement celui du roi. Ses bottes de protection pesaient quatre kilos et étaient fixées sur son cheval. Le grand public pouvait envoyer des lettres à partir de la fin du XVIIe siècle. Pour son déplacement, le postier a le choix entre la carriole à chien, l’âne, le ski, ou encore un vélo avec des roues en bois gainées de cuir. En 1840, le train postal offre une petite révolution, il permet d’obtenir son courrier en moitié moins de temps. La Poste innove. Pour l’exposition universelle, elle invente un automate qui pèse le courrier, distribue les timbres, et les humidifie pour les clients. À la même époque, les guichets de La Poste s’ouvrent au public. On ne peut pas parler de La Poste sans évoquer le timbre. Le tout premier a été créé en 1849. À ce jour, il en existe près de 10 000 exemplaires différents pour le pays. Ce petit bout de papier va devenir, à partir de 1974, un musée d’art contemporain de poche. Chaque année, l’entreprise commande une œuvre à un artiste célèbre pour devenir un timbre. TF1 Reportage L. Delsol, K. Betun