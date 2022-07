Visite insolite : le Rocher Saint-Michel du Puy-en-Velay

Impossible de s'en lasser. Chaque matin, Anne boit son café face au Rocher Saint-Michel, tout près du Puy-en-Velay : "c'est un patrimoine culturel exceptionnel". C'est vrai, ce monument impressionne. Il trône au milieu du petit village d'Aiguilhe (Haute-Loire). Quatre-vingt-deux mètres de hauteur et l'envie immédiate de les gravir. Cet après-midi-là, forte chaleur et vent puissant, nous avons tout de même rencontré des courageux. Il y a 268 marches avant d'atteindre l'entrée de cette petite chapelle pré-romane. Des colonnes, des gargouilles et des couleurs. A l'intérieur, quelques bougies, des peintures murales, ce lieu a plus de 1 000 ans. Tout autour de l'édifice, un chemin de ronde et une histoire qui circule : la légende de la pucelle. Une question nous turlupine encore : il y a plus de deux millions d'années, comment ce pic de tuf basaltique s'est-il formé ? TF1 | Reportage Q. Fichet, C. Moutot