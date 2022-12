Visite insolite : l’envers du décor du cinéma

Ce musée pas comme les autres est caché derrière les murs d'un hôtel Renaissance du XVIe siècle, en plein cœur du Vieux Lyon. Vous y trouverez des modèles originaux, comme cette paire de chaussures créée spécialement pour le film "Retour vers le futur". Le chef d'orchestre de cette étonnante collection, Julien Dumont, est un mordu de septième art. N'essayez pas de le piéger sur les dates de films, il est incollable. Lui-même producteur et ancien maquilleur d'effets spéciaux, Julien voyage dans le monde entier pour trouver des objets ou maquettes de tournage, et montrer au public l'envers du décor. Les maquettes de cinéma, c'est à l'origine ce qui a passionné le fondateur de ce musée, Dan Ohlmann. Avant de transmettre toute sa collection à Julien pour prendre sa retraite, il a lui-même fabriqué des dizaines de miniatures exposées au musée. Aujourd'hui, c'est avec émotion qu'il découvre les dernières trouvailles de son successeur. C'est une amitié indéfectible entre deux Lyonnais dans la ville qui, rappelons-le, a vu naître le cinéma grâce aux frères Lumière il y a un siècle. TF1 | Reportage C. Blampain, D. Paturel