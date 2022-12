Visite insolite : tournez manège !

Didier Vanhecke n’a jamais perdu son âme d’enfant. À 53 ans, il aime toujours autant les manèges. À tel point qu’il a installé une fête foraine au beau milieu de son salon. Ici, la fête ne s’arrête jamais : anciennes loteries, chevaux de bois, machines à sous. Il collectionne des millions d'objets d'art forain depuis plus de 30 ans dans chaque recoin de sa maison. Sa passion démesurée ne rentrait plus chez lui, Didier a donc installé le reste de sa collection dans cet immense hangar. Des trésors du siècle dernier qu’il partage avec ses visiteurs qui sont prêts pour un saut dans le passé. Mais remonter en selle peut s’avérer plus difficile que prévu. En quelques secondes, la magie opère et les souvenirs remontent. Ancien marionnettiste, actuellement producteur de spectacle, Didier a gardé son âme de forain. Il s’amuse autant que ses visiteurs, transformé en un jockey de course en l’espace de quelques instants. "Pour moi, c’est ce qu’il y a de plus sympa", affirme-t-il. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier