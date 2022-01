Visite surprise du pape chez un disquaire

Un vinyle caché sous la soutane et une sortie aussi discrète que sa visite. Le pape François a fait sensation mardi soir en quittant un minuscule magasin de disques du centre-ville de Rome avant de regagner en Fiat 500, ses appartements du Vatican. Le motif de cette course express est peu protocolaire. Il s'agit d'une promesse à honorer. Grand amateur non pas de Pink Floyd et de Bruce Springsteen, de musique classique, le souverain pontife fréquentait la boutique bien avant son élection. Il avait promis de bénir le magasin. C'est désormais chose faite avec en échange et en cadeau un 33 tours offert par la propriétaire. "Je ne peux pas décrire la sensation. Je n'ai pas les mots, c'est une telle émotion", lance Tiziana Esposito, copropriétaire du magasin. En 2015, le pape François avait déjà déclenché un attroupement en venant choisir le plus naturellement du monde une paire de lunettes chez un opticien. Sidération des badauds, mais d'une certaine manière pas de surprise, le pape est connu pour sa simplicité et sa gentillesse. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Plet