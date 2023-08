Visiter le Marais poitevin avec des enfants du pays

Embarqués avec Daphné Mercier-Chataigner, étudiante et batelière, les vacanciers découvrent le Marais poitevin et ses richesses au fil de l'eau. Il y a des paysages uniques racontés par une initiée. La famille de la jeune batelière est guide depuis quatre générations dans le marais, ce qui est une fierté pour Daphné. Une quarantaine de jeunes bateliers originaires des environs travaille ici. Plus qu'un job d'été, c'est surtout l'occasion pour eux de raconter l'histoire du lieu dans lequel ils ont grandi. C'est le cas de Théo Fonteneau, étudiant à Poitiers (Vienne), il est l'un des seuls bateliers à manier à la pigouille. L'histoire de famille de Théo est aussi liée à celle du marais. D'ailleurs, nous y croisons son frère, lui aussi batelier pour l'été. Il nous partage un des petits secrets de la Venise verte. En août, 600 vacanciers par jour parcourent ces deux kilomètres du marais. La tradition des jeunes guides bateliers et batelières se perpétue depuis plus de 60 ans et participe à faire rayonner une partie de ce labyrinthe vert. TF1 | Reportage S. Guerche, F. Bourdillon