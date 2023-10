Vitesse, feux rouges, stationnement... 30 millions d'infractions !

Combien d'entre vous respectaient les panneaux et les feux tricolores à la lettre ? Bonne nouvelle : trois Français sur quatre ont douze points sur leur permis, soit 40 millions de conducteurs exemplaires. Quant aux mauvais élèves, on compte 62 000 retraites de permis l'an dernier. C'est un peu moins que l'année précédente. Au total, en 2022, les autorités ont relevé 30 millions d'infractions au code de la route. Dans plus de la moitié des cas, ce sont des excès de vitesse : 16,9 millions d'infractions. Un quart des infractions concerne du stationnement dangereux : 7,4 millions de véhicules garés près de carrefour ou de virage avec une visibilité insuffisante. Autre comportement à risque : le téléphone au volant constaté à plus de 500 000 reprises, dont une partie pour port d'oreillettes interdites. Trop souvent aussi, les conducteurs oublient les règles de priorité : 825 000 infractions repérées dans presque la moitié des cas par des radars de feu rouge. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Cressens, P. Véron