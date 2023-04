Vitesse : le grand flou sur les routes de campagne

Soleil printanier, circulation fluide. Patrick est notre guide sur cette départementale de Haute-Garonne. Il prend cette route tous les jours depuis plus de 40 ans et a vu apparaître ces dernières années de nouveaux panneaux. Il a compté cinq changements de vitesse sur sept kilomètres. Pour lui, pas de doute, c’est l’automobiliste qu’on cherche à piéger, d’autant que la signalisation n’est pas toujours très claire. On voit par exemple un panneau 70 barré, mais aucune indication dans la vitesse à adopter pour la suite. Sur cette portion de route, la départementale devient métropolitaine. Elle relève de la compétence de la métropole de Toulouse. Du coup, les règles de circulation sont celles d’une agglomération : pas plus de 50 km/h pour traverser ce hameau en pleine campagne. Attention aux radars ! L’amende est salée : 135 euros et un point. Mais pour cette dame qui vit au bord de cette route depuis 60 ans, réduire la vitesse était indispensable. Elle nous explique à quel point c’est dangereux. Pour réduire le danger, justement, la solution est simple : réduire sa vitesse, prendre son temps, profiter de la campagne. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe