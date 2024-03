Viticulture en crise : le vin bio, l'espoir de la filière

Planter, tailler et récolter, c'est sa vie depuis toujours. Christian Boisse a grandi sur ces terres au milieu d'un vignoble de 40 hectares. Le bio pourtant, c'est un défi. Alors que les agriculteurs se disent étouffés par les normes, elles sont encore plus drastiques dans la filière bio. Pas d'herbicides ni d'insecticides, aucune chimie pour protéger ces vignes des maladies. Pour ces efforts, Christian et sa femme Sabine ne sont pas récompensés, car le bio ne paie plus. En tout cas, pas dans leurs principales activités de vente en coopérative. L'an passé pourtant, la vigne avait été généreuse avec eux. Ils mettent en cause la grande distribution qui tire le prix vers le bas pour compenser une baisse de vente de 7%. Pour l'instant, le couple résiste, car il vend aussi en direct aux restaurateurs et aux cavistes. Mais pour continuer, il va devoir prendre des mesures radicales. Le paradoxe, c'est que le vin bio se vend très bien. Les ventes ont progressé de 50% ces six dernières années. TF1 | Reportage D. Piereschi, D. Bordier