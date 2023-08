Vitraux, remparts, les nouveaux bâtisseurs

Au cœur d'un château du XIVe siècle, ils ont quatre jours pendant leurs vacances d'été pour apprendre un savoir-faire et porter secours au patrimoine. Onze stagiaires de tous âges sont réunis pour un chantier Rempart du patrimoine sur l'art du vitrail. Christine, employée de la banque et férue de bricolage, a sauté sur l'occasion. Pour l'aider à perfectionner sa technique de sertissage au cuivre, Ghislain, vitrailliste amateur depuis quinze ans, supervise la restauration. Ces stages rencontrent aussi un franc succès auprès des jeunes. Raphaël a 22 ans, il participe à son deuxième chantier. Si le chantier impose un rythme de travail soutenu, il prend parfois des airs de colonie de vacances. Les stagiaires partagent les repas, effectuent les tâches ménagères avec l'eau de la source voisine et camping sous la tente pour tout le monde. C'est un changement d'ambiance complet. Les chantiers Rempart du patrimoine sont l'occasion pour les jeunes de redécouvrir des métiers. Pour d'autres, ils permettent de se perfectionner. TF1 | reportage C. Hanesse, V. Dietsche