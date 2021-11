Vitrines de Noël : de plus en plus de commerçants font appel à des peintres

Les décorations redonnent le sourire et nous plongent dans un univers féerique. Un cadeau et quelques boules scintillantes, à Auch (Gers), les vitrines mettent leur tenue de fête. Depuis 30 ans, Laurent Ladeveze décore les façades à main levée. Et ce avec du matériel basique : pinceaux et peintures. "J'ai déjà un motif dans la tête et au fur et à mesure que j'avance, les choses se construisent", explique l'artiste. Les commerçants lui font confiance. Pas de dessin au préalable, pas de pochoir, Laurent travaille à l'inspiration. Chez le boucher, les idées ont vite été trouvées et le peintre ajoute une touche d'humour. Un chalet aux cornes de vache et le chapon de Noël skie sur des couverts. Patrice Rançon, le commerçant, apprécie. Un restaurateur fait appel au service d'un peintre pour la première fois. En trois heures, l'artisan compose un tableau festif. Effet garanti auprès des passants. Bien sûr, les peintures sont éphémères. Pour prolonger le plaisir, un boulanger a demandé quelques décors autour de l'épiphanie. Laurent, lui, a encore beaucoup de travail. Plus que quelques semaines pour que chaque commune ait installé sa décoration de Noël. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet, F. Guinle