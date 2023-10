Vitrines, lampadaires... vers moins d'éclairage

Plus de lumière en vitrines la nuit, Mélanie Tirado le fait déjà dans son magasin de vêtements. "Il y a des minuteries pour que ça s’éteigne, parce qu’on estime qu’au niveau environnemental, ce n’est pas nécessaire d’éclairer des vitrines la nuit", explique-t-elle. Le gouvernement prépare un décret pour obliger commerces et entreprises à réduire l’éclairage des vitrines : une heure avant l’ouverture et une heure après la fermeture maximum. Cette agence immobilière, par exemple, ne pourra allumer les lumières que de 8 à 18 heures. Cet arrêté entrera en vigueur d’ici la fin de l’année. En cas de non-respect, les commerçants risquent jusqu’à 1 500 euros d’amende. Les villes aussi devront continuer leur effort sur l’éclairage public. Il représente en moyenne 40% de leur facture d’électricité. Le JT 13H était venu en février dernier tourner un reportage à Besançon (Doubs). Les lampadaires étaient éteints dans certains quartiers dès 23h, ce qui a permis de sacrées économies. Le gouvernement veut aller plus loin, et baisser de 30 à 50% l’intensité lumineuse des éclairages publics. Les mesures de sobriété énergétique ont permis de réduire les consommations de gaz et d’électricité de 12% entre 2022 et 2023. TF1 | Reportage I. Blonz, H. Lévêque