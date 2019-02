"Vive demain" de Michèle Bernier, un spectacle qui a du succès

Depuis plus de 20 ans, Michèle Bernier triomphe tout en haut de l'affiche. A 60 ans, elle est de retour sur scène avec son nouveau spectacle intitulé "Vive demain". Elle y fait une rétrospective de tout ce qu'elle n'aime pas. Pour la comédienne, "le passé, c'est une nostalgie. Le futur, c'est l'inconnu et le présent, lui, a plein de belles choses". "Vive demain" est programmé au Théâtre des Variétés à Paris jusqu'au 20 avril 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.