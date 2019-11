Vive émotion à Charbonnières-les-Varennes après la mort d'Antoine Serre, le plus jeune militaire tué au Mali

L'émotion est toujours aussi vive au lendemain de l'annonce de la mort de treize militaires, dont des officiers, sous-officiers et soldats de la force Barkhane, au Mali. C'est notamment le cas à Charbonnières-les-Varennes, dans le Puy-de-Dôme, d'où le plus jeune d'entre eux était originaire. Choqués, tristes, meurtris... la plupart des habitants sont très affectés par la perte d'Antoine Serre, 22 ans. Ses voisins et ses amis n'ont même pas les mots pour exprimer leur tristesse. Ce 27 novembre 2019, le village est en deuil. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.