Vive émotion dans le village des parents d'Émile

Son nom, son visage est dans tous les esprits ce lundi matin. Dans ce café, on lit, on relit le journal plusieurs fois pour réaliser. Les visages sont tirés. Après la nouvelle, impossible de trouver le sommeil cette nuit. "Qu'est-ce qui s'est passé ? On voudrait le savoir, on n'a pas dormi de la nuit, ça fait mal ! Ça fait mal au cœur, un petit enfant si beau (...) je ne réalise pas", se désole une habitante. Le village de la famille d’Émile était plongé dans l'attente depuis neuf mois. Après l'espoir, il y a maintenant le deuil. L'émotion laisse place à une question : qu'est-il arrivé ? Alors que les recherches se poursuivent au Vernet, à La Bouilladisse, on envisage tous les scénarios. Un besoin de réponse et une douleur partagée par tout un village. De son côté, la mairie envisage d'organiser un hommage au petit garçon dans les prochains jours. Le maire explique : "On ne sait pas encore sous quelle forme ça sera fait. On attend le retour de la famille pour faire ça en accord avec eux". Un soutien et espoir, celui de connaître un jour la vérité. TF1 | Reportage S. Prez, M. Jit