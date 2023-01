Vive le temps d'hiver !

Grattoir à la main et bonnet sur les oreilles, c'est la première activité du matin. Certains prennent les choses avec philosophie, mais pour d'autres, la corvée est redoutée. "Ce n'est vraiment pas ce que je préfère" ; "L'hiver est là, on l'attendait et il est là. Ça nous fait gratter le matin, c'est un peu embêtant, mais on est quand même content qu'il soit là", lancent des habitantes. Si la campagne alsacienne, figée dans le froid, offre de belles images, les plus pressés n'ont pas vraiment le temps d'en profiter. Dix kilomètres à vélo pour se rendre à son travail, et moins deux degrés au thermomètre. Pour les habitués, c'est une simple question d'habitude. Pour attendre son bus, il fallait être aussi bien emmitouflé. Avec le froid ambiant, les volumes d'air chaud se dispersent très vite devant les visages. Un maraîcher est installé depuis quatre heures du matin. Et pour tenir sur le marché, outre les couches de vêtements, il n'a pas oublié ses indispensables thermos de café et de tisane. Doudoune et écharpe, c'est un hiver un peu en retard cette année, presque un regret pour des Alsaciens, habitués à un froid plus mordant et surtout plus précoce. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre