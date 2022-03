Vives tensions en Corse après l’agression d’Yvan Colonna

Depuis ce lundi matin, plusieurs collèges et lycées sont bloqués. Le monde étudiant a depuis la semaine dernière fermé les portes de l'Université de Corse. L'agression d'Yvan Colonna, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Érignac, a mis ici le feu aux poudres et déclenché la colère. Et cette colère s'est exprimée dimanche après-midi. Environ 10 000 personnes ont manifesté. Des heurts violentes ont éclatés devant ce mur anti-émeute. Au total, 24 blessés côtés manifestants, quatre gendarmes mobiles ont été touchés. La population s'attendait à cette confrontation et l'incompréhension grandit de jour en jour entre les nationalistes et l'Etat. Chez les habitants, on ne comprend pas une telle agression en prison. "Ce qui s'est passé en prison ne devrait pas arriver. Quand on condamne quelqu'un, on le protège même en prison.", nous affirme un villageois. Dans la rue principale de Corte, les gendarmes sont à pied d'œuvre et ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs des violences. Sur la commune de Linguizzetta, une villa a été incendiée dans la nuit. Dans un nouveau lotissement, des inscriptions revendiquent l'action. Dans les prochains jours, de nouvelles manifestations sont prévues. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier