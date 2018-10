Vivre à la campagne: rêver sa vie ou vivre son rêve?

Privilégier la qualité de vie plutôt que le confort matériel. Là réside la raison pour laquelle huit Français sur dix rêvent de vivre à la campagne. Un résultat officiel que l'association Familles Rurales vient de publier ce 9 octobre 2018. Le bonheur des 62% des habitants de Murol se construit sur les choses simples de la vie et en toute gratuité. Un petit paradis sur terre ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.