Vivre centenaire : le Limousin a la recette

Elle a fêté son anniversaire il y a un peu plus de deux mois. À tout juste 100 ans, Marcelle vit encore de façon indépendante. Logée dans une résidence autonomie de la ville de Limoges, elle reçoit tous les deux mois la visite de son fils de 77 ans. Et si elle a aujourd'hui quelques difficultés à coudre, son esprit reste vif. Des centenaires autonomes comme Marcelle sont deux fois plus nombreux que dans les autres régions françaises. En effet, pour beaucoup d'habitants, le cadre de vie fait toute la différence. "C'est une terre de granit. Le granit, c'est quoi ? C'est une pierre solide. Donc les Limousins, ensemble, sont solides aussi", lance un habitant. Lorsqu'on vit dans la région championne de France, ça laisse aussi quelques espoirs. Et pour y arriver, une profession en particulier se détache, celle d'agriculteur, qui représente un quart des centenaires. Et si les femmes centenaires restent encore les plus nombreuses, la proportion des hommes tend à augmenter petit à petit. TF1 | Reportage C. Parédès, H. Lévêque