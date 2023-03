Vivre dans le village le plus perché

Tout au bout de la vallée de Freissinières, là où la route s'arrête, débute un chemin bien connu de cet enfant du pays. Cette marche, Martine Maretto la fait deux à trois fois par semaine pour rejoindre sa maison. Il paraît que Dormillouse (Hautes-Alpes) se mérite, la promesse d'une découverte. Pour elle, grimper ces 350 mètres de dénivelé, c'est d'abord un art de vivre. Dans le hameau, il reste aujourd'hui une trentaine de maisons, beaucoup de résidences secondaires. Martine est l'une des seules à y habiter à l'année avec son mari. Ce qu'elle transporte sur son dos, ce sont les courses d'une partie de la semaine. Depuis dix ans, le couple de retraités s'est installé là et s'accommode de cette vie loin de tout. Il y a des inconvénients certes, mais aussi beaucoup d'avantages comme le contact avec la faune sauvage. Il faut vivre dans le respect du site, alors, on économise les ressources. Le poêle sert à chauffer de l'eau et l'électricité est produite par des panneaux solaires sur la maison. TF1 | Reportage L. Huré, T. Lecercle, S. Fargeot