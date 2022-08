Vivre l'aventure au parc du Pal, en Auvergne

Avec 31 manèges disséminés dans le parc et 35 degrés au thermomètre, ce sont bien les jeux d'eau qui sont les plus prisés. La Rivière du Lion est la nouveauté de cette année. Il ne risque pas vraiment d'effrayer quiconque. "On cherche des bons moments en famille, des bons souvenirs et un petit peu de fraîcheur", lance une touriste. Avec les bambins s'amusent aussi de grands enfants. Quelques mètres plus loin, changement d'ambiance radical. À voir Romain s'activer, on comprend très vite que c'est un peu le calme avant la tempête. Les quads sont propulsés à près de 90 km/h sur une piste vertigineuse d'un kilomètre. Pour se remettre de ses émotions, une petite pause sucrée est la bienvenue. Camille nous apprend la technique de la barbe à papa. En deux temps trois mouvements, le tour est presque joué. Dans les allées du parc, la mascotte Palou peut profiter pleinement de son succès. La saison 2022 du Pal est en train de battre tous ses records de fréquentation. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive