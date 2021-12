Vœux annulés : comment les maires s’adaptent

La déception est grande à La Forêt-le-Roi, village de 520 habitants. Cette année encore, Madame le maire a dû annuler sa cérémonie. Pour Patrick, ancien conseiller municipal, c’était aussi un rituel chaque année. Frustration pour lui et pour Sarah Le Bret, qui effectue son premier mandat. Cela aurait dû être le tout premier discours de la maire. Alors, pas d’autre choix que d’adresser ses vœux dans le journal municipal. Ce mercredi matin, l’heure est aux derniers détails. "Je leur explique que depuis l’apparition du Covid, on a tous vécu des moments difficiles à différents niveaux. Et que malgré tout, on a essayé depuis deux ans d’apporter quand même un peu de joie et de bonne humeur", confie-t-elle. À une quarantaine de kilomètres de là, pas de cérémonie non plus pour les habitants d’Épernon. Ici, il y avait également un cocktail organisé pour les 74 employés municipaux. Alors pour faire le bilan de cette année, le maire commence sa tournée des commerçants. Dans ces deux communes, on espère déjà pouvoir rattraper ces moments au printemps, avec l’arrivée des beaux jours. TF1 | Reportage C. Ebrel, J.Y. Mey