Vœux du Nouvel an : quand les candidats à l'élection présidentielle s'y prêtent

Ce soir du 31 décembre, le président de la République va présenter ses vœux de Nouvel an à la population. Comme l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril prochain, plusieurs candidats se sont déjà prêtés à cet exercice. Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, met un accent sur le courage et la justice: "C'est une voie difficile, mais c'est la voie du salut. Je vous souhaite donc, sous le signe de ces deux valeurs décisives, la meilleure année 2022, celle que nous construirons ensemble. Vive la République et Vive la France !". Eric Zemmour, candidat du parti Reconquête, parle d'adieu : "Laissons derrière nous le doute et l'amertume. Adieu la faiblesse, la démission et la soumission. Adieu Emmanuel Macron, bonjour la France. Bonne année ! Du fond de mon cœur de Français, vive 2022, vive la République, vive la Reconquête et surtout vive la France !" Quant à Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, elle insiste sur le redressement : "Le redressement n'est plus une option, mais une obligation. Ce n'est plus une éventualité, mais une nécessité. Que 2022 vous apporte à chacun comme à vos proches bonheur et joie, santé et projets. Très heureuse année à vous !"