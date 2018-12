Vœux du Nouvel an : qu'attendent les Nîmois d'Emmanuel Macron ?

À Nîmes, le discours de présentation des vœux du Nouvel an d'Emmanuel Macron ce 31 décembre 2018 sera très suive. Dans le contexte agité de ces dernières semaines, certains Nîmois attendent un appel au calme et espèrent retrouver la cohésion nationale souhaitée en 2017. D'autres souhaitent que le président de la République soit à l'écoute des petits salaires, des commerçants et surtout des retraités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.