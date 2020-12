Voici comment réussir son paquet cadeau

Noël approche et il faut emballer les cadeaux. Pour avoir le paquet idéal, il faut bien plaquer le papier sur la boîte. Il faut bien plier le papier d'un coup sec pour qu'au moment de remonter l'angle soit joli. En effet, le papier est très important, dans la mesure où c'est la première approche avec le cadeau. De ce fait, rien qu'en voyant le paquet, on peut voir tout l'amour qui a été mis dans la préparation du cadeau. Pour choisir un joli papier, fabriqué dans l'Hexagone, direction la Papeterie du Poitou. Cette usine réalise près de 70% de son chiffre d'affaires pour les fêtes de fin d'année. Couleurs, motifs et matières, Noël obéit à des codes traditionnels. Il y a notamment les figures emblématiques du bonhomme de neige, des flocons et des étoiles. Une tendance est de retour pour cette année 2020, le papier kraft. Le papier qui enveloppe un cadeau n'est pas qu'un accessoire. Il est la source de la magie, de surprise. Il y a aussi le paquet façon papillote. Reste à attendre le Père Noël pour découvrir ces jolis paquets au pied du sapin.