Voici comment vous serez alerté en cas de danger

Juste au-dessus de la vallée de la Chimie, en banlieue de Lyon, se trouve Feyzin. Il est dix heures. La notification d’urgence, testée par le ministère de l’Intérieur, arrive sur les portables. Imposé par l’Union européenne, le système FR-Alert entrera en service dans les prochaines semaines pour informer et guider la population lors d’un événement majeur, sur une zone précise. Il peut s’agir d’intempéries violentes, d’attentat ou encore d’accident industriel, par exemple. Les pompiers menaient justement un exercice de fuite de produits dangereux à la gare de Sibelin ce matin. L’occasion pour la préfecture d’essayer le dispositif dans un rayon de trois kilomètres. Un message envoyé à tous les opérateurs téléphoniques et relayés jusqu’aux usagers du secteur, même si leur portable est en mode silencieux. Le procédé ne fonctionne pas sur un téléphone éteint ou en mode avion. Il permet des messages successifs, y compris pour signaler la fin du danger. FR-Alert s’ajoute aux autres canaux d’information : réseaux sociaux, médias et sirène de la Sécurité civile. TF1 | Reportage O. Santicchi, F. Mignard