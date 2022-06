Voici la médecine de demain

Voici à quoi peut ressembler votre rendez-vous ophtalmologique dans quelques années. Il n'y a pas de lettres à déchiffrer, mais un simple écran à regarder. Aujourd'hui, ce dispositif est surtout utilisé avec les enfants, en présence d'un spécialiste. Mais demain, il pourrait être installé chez vous, disponible à tout moment. On a testé les cabines médicales à Ballainvilliers (Essonne), 4 000 habitants et un seul médecin, débordé. Alors, quand Tiffany a été prise de vertige, c'est en s'installant dans cette machine qu'elle a pu se faire soigner le jour même, et ce, grâce à une quinzaine d'appareils médicaux à disposition. Dans cet hôpital, la technologie est moins révolutionnaire, mais c'est son utilisation qui intrigue. Dans des lunettes, une vidéo va être diffusée lors de l'opération du patient. Au bloc opératoire, ce dispositif est censé détendre le patient et lui faire oublier la douleur. A tel point qu'après plusieurs semaines de test, les soignants prescrivent moins de morphine et d'anxiolytique lorsqu'ils utilisent ce dispositif. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.F. Drouillet, J.P. Hequette