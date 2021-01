Voici la meilleure friterie de France

La meilleure friterie de France 2021 se trouve à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord). Ce vendredi matin, ils étaient nombreux à La Ch’tite frite. Un titre qui rend Philippe Mériaux très fier. "C'est une surprise, je voudrais remercier les gens qui ont voté pour nous et qui se sont battus pour qu'on en soit là", se réjouit-il. Le secret de cette victoire, c'est forcément une bonne frite et une cuisson très précise. "Une bonne frite est molle à l'intérieur", explique Philippe. Forcément, les clients en attendent beaucoup. Certains se sont arrêtés sur place pour gouter. Une belle histoire pour Philippe qui a ouvert La Ch’tite frite il y a seulement deux ans. Et un bond au classement car il était treizième l'an dernier. Neuf des dix premières places sont occupées par des friteries du Nord. Sa meilleure récompense aujourd'hui est quand ses clients se régalent.