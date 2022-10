Voici la meilleure jeune fleuriste de France

Cela fait déjà six ans qu'elle conseille ses clients avec la même passion. Depuis peu, quelque chose a changé chez Avril Aillot. Elle vient d'être sacrée meilleure jeune fleuriste du pays. À 26 ans, elle est apprentie dans le magasin "De fil en fleur" de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Elle a tout appris dans cette boutique. Lorsqu'elle participe en septembre dernier aux Oscars des jeunes fleuristes, c'est la consécration. Pour remporter le concours, elle a dû réaliser plusieurs compositions. Un bouquet de 150 fleurs, un jardin suspendu. Sa touche de fraîcheur et de modernité a convaincu le jury, mais aussi les clients. La plus fière, c'est sans aucun doute sa mentor Angélique. Il y a six ans, Avril était étudiante en licence d'histoire et a frappé à sa porte pour changer de vie. C'est elle qui lui a donné sa chance. Prochaine étape : la finale de la coupe de France des fleuristes l'année prochaine. Grâce à son titre, Avril est d'ores et déjà qualifiée. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Cazabonne, C. Arrigoni