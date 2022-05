Voici la plus petite boulangerie du monde

Elle pourrait passer inaperçue. À l'angle de la rue du Cordouan, dans le centre-ville de la Rochelle, en Charente-Maritime, cette boulangerie n'a pourtant rien d'habituel. Avec une devanture d'1,15 mètre de largeur, il s'agit de la plus petite boulangerie du monde. "Ça a été créé sur-mesure", détaille Ludovic Frey, le gérant de la boulangerie "L"ami du pain". Mais la petite taille du commerce demande de l'organisation : montée sur roulettes, la devanture doit être rangée chaque soir à l'intérieur de la boulangerie, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Une taille exceptionnellement petite qui attire les curieux et fait la fierté des Rochelais. "Quand on passe devant, on ne se doute pas spécifiquement que c'est une boulangerie et qu'on va avoir du choix", témoigne une habitante. Et pourtant, grâce à quelques aménagements, les boulangers peuvent produire divers pains et viennoiseries. Dans la cuisine, les meubles et les ustensiles ont ainsi été conçus au millimètre près. Une organisation qui convient parfaitement à son gérant. "J'aime bien ce petit espace, ça fait sa petite particularité, il y a quand même pas mal d'avantages", souligne ainsi Ludovic Frey. Et le premier d'entre eux : lui permettre de gagner une importante renommée avec ce record de la plus petite boulangerie au monde. Mais pour intégrer le Guinness, ce qui devrait être acté lundi prochain, le commerce a dû passer par de nombreux examens et remplir les 16 critères demandés par l'ouvrage. Avec un espoir à la clé : que cette nouvelle renommée attire encore davantage de clients dans la petite boulangerie et à La Rochelle. TF1 | Reportage E. Eckersley, F. Resbeut