Voici la première cuvée des Hauts-de-France

Ils sont nombreux, tous très curieux de découvrir la première cuvée du vin de la région. Un vin blanc, sec avec une jolie couleur jaune. Le vin des Hauts-de-France n’est pas très loin du champagne. Il faut dire qu’on compte une cinquantaine de parcelles de vigne actuellement et le réchauffement climatique n’est pas étranger à cet engouement. En septembre dernier, nous étions déjà là pour les vendanges. Ce vendredi, les amateurs de vin visitent le chai. Un chai flambant neuf qui est installé dans un ancien bâtiment. On compte désormais deux cuvées, une troisième est prévue pour la fin de l’année. Elle patiente pour le moment dans ces drôles de cuves en forme d’œuf. Près de 40 000 bouteilles sont prévues et ça n’est pas fini. Alors ce vin blanc, à quoi ressemble-t-il ? "C’est vraiment un vin très délicat et très fruité", confie cette œnologue. Du vin que l’on peut donc désormais acheter 12,50 euros la bouteille. On peut le boire en apéritif ou avec un poisson, mais toujours à consommer avec modération. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire