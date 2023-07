JO de Paris 2024 : voici à quoi ressemble la torche olympique et paralympique

Un messager des valeurs de Paris 2024. À un an et un jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, la torche du relais olympique et paralympique a été dévoilée, mardi 25 juillet, lors d'une conférence de presse au siège de Paris 2024, à Saint-Denis. Conçue par le designer français Mathieu Lehanneur, elle servira à transporter la flamme, qui brûlera d'Olympie à Paris, en passant par Marseille, du 16 avril au 26 juillet 2024, jour de l'allumage de la grande vasque de l'édition parisienne. L'objet, long de 70 cm de haut pour 1,5 kg, est en acier de couleur "champagne" produit, coulé et travaillé par ArcelorMittal dans ses usines françaises. Traditionnellement de forme évasée, cette torche détonne avec une partie basse, en acier poli, et une partie haute, en acier microbillé, resserrées, un peu oblongues, recouvert d'un revêtement "high-tech".