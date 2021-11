Voici le plus beau potager de France

A l'approche de l'hiver, le jardin semble se reposer, pas le jardinier. Au pied du château Colbert, Mickaël a du travail chaque jour de l'année. Ni ses râteaux, ni ses sécateurs n'hiberneront dans un placard. Entre les parcelles qu'il faut laisser respirer et celles où il est venu le temps de semer, il y a des cueillettes. Mickaël travaille de concert avec Jean-Yves Massonnet, le chef du restaurant du château, qui s'adapte à la récolte du matin. Mais il n'a pas que le souci de la variété. Il a l'obsession de la beauté et cela la n'est pas passé inaperçu. Mickaël a reçu récemment la visite du jury du Grand Prix de France des potagers. Il y a quelques jours à Paris, sous sa plus belle chemise, le cœur de Mickaël qui d'ordinaire bat au rythme des saisons semble s'être accéléré. On pourrait surnommer cette cérémonie les "Césars du jardinage". La tension monte à mesure que les récompenses s'enchaînent, jusqu'à l'annonce du dernier prix le plus prestigieux. L'heure enfin d'exulter pour Mickaël salué pour son perfectionnisme. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier