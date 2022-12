Voici le plus beau sentier de randonnée

Vu du ciel, il est impossible de le distinguer. Il y a pourtant un sentier, caché entre les arbres de couleur orange, perché sur une crête où l'on découvre un panorama que seuls les Normands connaissent. Un environnement exceptionnel, celui de la Suisse normande, une boucle de 113 km à cheval entre les départements du Calvados et de l'Orne. Il est élu chemin de randonnée préféré des Français. Ce groupe de randonneurs aime sa Normandie. Il parcourt ce sentier chaque semaine. Si leur GR a été récompensé, pas de doute, c'est parce qu'il a le paysage le plus varié. Une carte postale entre monts et vallées, balisée par une poignée de randonneurs passionnés. Pierre Louel est l'un des créateurs du sentier en 1982. Cela fait 40 ans qu'il se bat avec une dizaine de bénévoles pour faire exister cette randonnée. Ce petit GR n'en est plus un, il faut désormais vérifier sa signalisation. "On espère évidemment que les gens vont venir, et puis on espère aussi que ça aura des retentissements auprès de nos clubs", lance Christian Duplessis, un membre du groupe. La fréquentation sur le GR va fortement augmenter, une aubaine pour ce territoire où un visiteur sur deux vient faire de la randonnée. TF1 | Reportage I. Blonz, X. Thoby