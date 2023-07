Voici le plus grand toboggan d'Europe !

Un toboggan présenté comme le plus grand d'Europe. Et au vu de ses dimensions, il semble à la hauteur de ses ambitions. Avec 30 mètres de haut pour un kilomètre et demi de descente cumulée, mais avant les sensations, il faut d'abord s'échauffer en surmontant l'épreuve des escaliers. Il y a cinq étages à gravir avant de dévaler à plein tube le "Vikinglop", c'est son nom. Le toboggan garantit son lot de sensation, une glissade propulsée à près de 50 km/h. Chaque descente est chronométrée, huit tubes pour un départ groupé. Les concurrents descendent la tête la première, solidement agrippés à leurs tapis pour mieux glisser, le premier arrivé remporte la course. Les temps officiels s'affichent à l'arrivée, histoire de départager les concurrents. Une chose est sûre, le plus agile fera toujours la meilleure descente. Si la course secoue forcément un peu, les concurrents sont toujours partants pour relever un nouveau défi, la descente est plutôt addictive. Une glissade bien arrosée durant une vingtaine de secondes à condition, toutefois, d'avoir le cœur bien accroché. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings