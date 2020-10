Voici le plus petit cinéma de France

À Mons-en-Montois (Seine-et-Marne) se trouve une toute petite salle de cinéma ouverte au public. Depuis 20 ans, son propriétaire n'a qu'une seule ambition : faire partager sa passion pour le septième art. À 90 ans, rien ne peut le décourager. Il s'agit d'un petit monde de 50 places vers lequel tout le village se presse pour voir un film, certes, mais aussi pour se rencontrer, échanger et entretenir les liens de voisinage. Motivé par la passion pour le septième art, Michel Le Clerc a levé le rideau sur cette fenêtre en cinémascope en 2001. Ancien réalisateur de documentaire, il lui a fallu un bel effort d'imagination et autant de patience avant d'y projeter le moindre chef-d'œuvre. Aujourd'hui, le cinéma est classé Art et Essai. À raison de près de 300 films par an et d'un tout petit prix par billet, l'avenir du cinéma de Michel est chaque année un nouveau pari. Malgré le contexte sanitaire actuel, le projectionniste Benoît Ménager garde un enthousiasme intact. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.