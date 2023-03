Voici les champions des économies d'énergie

Depuis six mois, Marthe a débranché son sèche-linge. L’économie sur la facture, c’est près de 100 euros sur un an. La retraitée se chauffe de plus en plus au bois. Elle a aussi baissé le thermostat des chauffages d’un degré. Grâce à ces petits gestes, le Lot est le département où la consommation d’électricité des particuliers a le plus diminué. Dans les rues de Cahors ce jeudi matin, les habitants découvrent cette première place au podium. Ici, beaucoup se chauffent à l’électricité et au fioul. Ces économies d’énergie s’expliquent par la température clémente, mais aussi grâce aux efforts des Cadurciens. Dans cette entreprise de menuiserie, ce classement n’étonne pas. La demande pour isoler et poser du double vitrage a fortement augmenté cette année. Les collectivités aussi font des efforts. À Cahors, ses agents de la ville remplacent les vieilles ampoules par des LED. Selon Enedis, tous les départements français ont réduit leurs consommations d’électricité. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron