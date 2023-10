Voies privées : pourquoi sont-elles aussi nombreuses ?

Au cœur du centre-ville de Nantes, certaines rues ressemblent à des havres de paix, ce sont des voies privées. Seuls les propriétaires des maisons y circulent et se les partagent. Nantes compte plus de 1 000 voies privées, créées pour la plupart au siècle dernier. Beaucoup sont des impasses, certaines sont fermées, d'autres non. Ce sont les habitants qui décident. Il faut aussi financer l'entretien des équipements extérieurs, un surcoût qui varie selon le nombre de propriétaires. Le stationnement est gratuit, puisqu'ils sont propriétaires des rues. Dans le reste de la ville, l'abonnement annuel coûte près de 180 euros. Pour Pierre, le calcul n'est pas si intéressant. En cas d'imprévus ou de gros travaux, la facture explose. Il nous explique : " On paie des impôts pour que les voies publiques soient entretenues et on va payer en plus pour que nos voies privées soient entretenues ? ". La mairie ne cherche pas à racheter ces rues privées. Elle évite ainsi d'entretenir plus de 150 kilomètres de voies. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec